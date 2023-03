Mogliano: “Sport per tutti”, ma non a rate

Fa discutere la maggiorazione postuma se non si salda in soluzione unica.

MOGLIANO VENETO – Malumore celato tra molti genitori di bambini e ragazzi iscritti ad una nota società (senza scopo di lucro) moglianese, che gestisce più discipline nelle palestre del territorio comunale.

A quanto pare, il pagamento della quota associativa era richiesto con un acconto ad inizio attività sportiva dei giovani atleti, con saldo poi previsto dopo qualche mese.

Veniva, oltretutto, offerta la possibilità di dilazionare in due versamenti il saldo annuale.

La sorpresa è stata scoprire, postumo, che questa “agevolazione”, magari per famiglie in temporanea difficoltà, recava un sovrapprezzo non indifferente (circa un 8% in più).

Stride il fatto che viene definita, poi, come “maggiorazione”. Stride che, in un periodo così difficile da gestire, a livello di economia familiare, una Società Sportiva applichi maggiorazioni alle tariffe proposte per l’iscrizione.

“I fornitori di luce e gas concedono rateizzazioni senza maggiorazione alcuna, su richiesta degli utenti. Capisco benissimo l’impegno di tutto il personale che aiuta i nostri figli a praticare sport, le spese in continuo aumento, il periodo di difficoltà. Ma il fatto che una dilazione del saldo venga posta come maggiorazione e non come “sconto” iniziale su soluzione unica a saldo, chiaramente, mi ha lasciato perplesso”, dice un genitore.

“Ho chiesto anche delucidazioni in merito alla segreteria e non mi hanno saputo specificare a cosa fosse dovuto questo surplus. Problemi non ne ho, sinceramente, ma mi son posto la questione per chi, di fatto, si trova a dover sborsare ulteriori denari per far fronte ad un momento di mancanza di liquidità. Un po’ un controsenso, per una società di riferimento per la Comunità Moglianese, che deve sicuramente “reggersi” economicamente, ma non certo prevedere maggiorazioni ad una quota di iscrizione già stabilita con coscienza, ad inizio anno sportivo”.

Poco ne può l’Amministrazione Comunale, senza voce in capitolo sulle tariffe applicate dalle varie Società presenti nel territorio.

Probabilmente, quel che è sembrato strano, è che non fosse chiaro da subito che una eventuale rateizzazione, concordata, avesse un sovrapprezzo così alto.

Gianluca Longo