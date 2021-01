Grazie all’associazione “Buongiorno Marghera” distribuiti sei tablet ai ragazzi delle medie

Grazie all’associazione “Buongiorno Marghera” distribuiti sei tablet per garantire la continuità didattica ai ragazzi delle scuole medie del territorio

Un’altra iniziativa di solidarietà che valorizza il ruolo del volontariato all’interno della comunità. Protagonista del progetto solidale è l’associazione “Buongiorno Marghera” che nei mesi scorsi ha realizzato alcune magliette con il proprio logo che sono state vendute all’interno del territorio della Municipalità. Con il ricavato sono stati acquistati sei tablet da destinare alle scuole medie del territorio per facilitare la didattica a distanza e favorire la continuità nell’apprendimento.

La distribuzione dei dispositivi informatici è avvenuta questa mattina nella palestra della scuola media Einaudi di Marghera, alla presenza dell’assessore alle Politiche educative Laura Besio, dell’assessore alla Coesione sociale Simone Venturini, del presidente della Municipalità di Marghera Teodoro Marolo, del presidente dell’associazione “Buongiorno Marghera” Alvise Ferialdi e dei rappresentanti delle ditte che hanno sponsorizzato l’iniziativa.

“Grazie all’associazione ‘Buongiorno Marghera’ – ha commentato l’assessore Besio – per questo gesto che dimostra ancora una volta come in un momento di difficoltà la rete della solidarietà sia forte, presente e non si dimentichi degli studenti, nella convinzione che nessuno debba rimanere indietro”. Un ringraziamento è stato espresso anche dall’assessore Venturini per il “fiorire di iniziative che hanno contaminato la città” e al mondo della scuola che “in un anno così difficile ha fatto davvero molto per gestire la situazione di emergenza”. Il presidente Marolo ha posto l’accento sul ruolo dell’associazionismo “che arricchisce la comunità”, mentre Feriadi ha sottolineato che l’iniziativa continuerà nelle prossime settimane con l’acquisto di ulteriori sei nuovi tablet che verranno presto messi a disposizione dei circoli didattici Baseggio e Grimani

