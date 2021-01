Da domani quasi certamente il Veneto sarà in fascia gialla

I dati contagi in Veneto nella settimana dal 28 al 24 gennaio sono molto buoni, l’indice Rt è sceso allo 0,62 contro lo 0,81 della scorsa settimana, quindi con molta probabilità il Veneto da domani scenderà in fascia gialla.

I casi registrati ieri hanno dato nella regione solo 497 nuovi casi di cui 97 in provincia di Venezia. Dato confortante ed in costante calo.

In zona gialla i bar ed i ristoranti potranno riaprire sino alle 18 con servizio al tavolo per un massimo di 4 persone. Dopo le 18 resta il divieto di asporto per i locali sprovvisti di cucina.

Spostamenti liberi all’interno della regione senza obbligo di motivazione. Consentiti gli spostamenti tra regioni in fascia gialla. Spostamenti in auto al massimo di due persone più eventuali minori od invalidi.

Riapriranno i musei. Si potrà tornare all’acquisto della pizze da asporto ed alle passeggiate all’interno del comune. Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5.

Restano comunque chiuse le attività commerciali nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione dei generi alimentari, delle farmacie, tabaccai ed edicole. Aprono le attività commerciali in genere con il rispetto delle distanze interpersonali e uso delle mascherine.

Restano comunque ancora chiuse le palestre, le piscine, i centri benessere. E’ consentito frequentare circoli sportivi per lo svolgimento solo all’aperto di attività sportive.

