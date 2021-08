Grandi navi via da Venezia, azzerato un intero sistema economico. Speranzon (FdI): “Danni alle aziende e ai lavoratori, a pagare saranno i cittadini”

“Non è possibile che per la decisione di allontanare le grandi navi dal bacino di San Marco e dal

canale della Giudecca a pagare debbano essere i cittadini. Questa situazione azzera un intero

settore economico e getta nella disperazione le aziende e migliaia di famiglie di lavoratori diretti e

indiretti; a pagare le spese di tutto questo saranno ancora una volta i semplici cittadini”: la

denuncia è del capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale, Raffaele Speranzon.

“Ascoltando le solite storie dei finti ambientalisti e le minacce dell’Unesco, si è deciso di cancellare

il settore crocieristico di Venezia, con effetti devastanti sui lavoratori del comparto e dell’indotto.

Questa scelta del Governo, del Consiglio dei Ministri e in particolare del ministro Franceschini del

Partito Democratico crea un crollo verticale del valore di Venezia Terminale Passeggeri e di tutte le

realtà collegate; non si sono nemmeno resi conto dei danni che il calo delle accise provocato da

questo blocco provocherà sulle casse dello Stato. Tutto questo ha tolto il sonno a circa 5mila

persone occupate nel settore e porterà alla perdita di almeno 100 milioni di euro per i prossimi

cinque anni. Venezia è una città viva e che vuole vivere, non deve diventare un museo o un

monumento alla memoria”, continua Speranzon.

“Il Governo con questa mossa ha messo in ginocchio le imprese del settore e a rischio il lavoro di

migliaia di famiglie”, prosegue il capogruppo FdI. “Ora si dovrà procedere a ristorare le aziende, e

ancora una volta chi dovrà pagare? Di certo non chi ha preso questa decisione per ideologia o per

partito preso, ma i cittadini, che con il loro lavoro e le loro tasse vorrebbero uno Stato che sostiene

le attività economiche e commerciali e difende i posti di lavoro e non certo un’entità che

coscientemente decide di dare un colpo mortale a uno dei settori trainanti del Veneto e del Nord

Est. Per colpa di questo blocco, si andranno a mettere le mani nelle tasche degli italiani per coprire

solo in parte le perdite causate”