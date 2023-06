Gli occhiali del Presidente della Repubblica al Museo di Pieve di Cadore

Il sindaco di Calalzo di Cadore e senatore di FdI, Luca De Carlo, ha presenziato questa mattina alla breve cerimonia che ha visto l’ingresso degli occhiali del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel patrimonio storico e culturale del Museo dell’occhiale di Pieve di Cadore.

PIEVE DI CADORE – “Si tratta di una donazione importantissima, che va ad arricchire una collezione storica che ripercorre l’evoluzione dell’occhiale e dell’occhialeria nel Bellunese e in Italia attraverso i secoli“, commenta De Carlo. “Un pezzo che si va ad aggiungere agli altri occhiali delle più grandi personalità del mondo, tanto che non possiamo dimenticare l’arrivo in questa sede poco più di un anno fa degli occhiali di Papa Francesco“.

“Con questo nuovo arricchimento, il Museo dell’Occhiale si conferma punto di riferimento per la storia cadorina e dell’occhiale, ma anche per l’eccellenza del Made in Italy. Si tratta anche di un punto di interesse turistico sul quale si può ancora lavorare tanto, come dimostra il da poco avviato progetto “Terre dell’occhiale – Ecomuseo dell’occhialeria bellunese” che punta a valorizzare imprese storiche e luoghi simbolo dell’occhialeria e che coinvolge tra gli altri, grazie al finanziamento di Fondazione Cariverona, oltre al Museo dell’Occhiale anche il Comune di Calalzo di Cadore“, conclude il sindaco.