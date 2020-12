Gli auguri dell’Associazione di Quartiere Ovest Ghetto

Pubblichiamo volentieri gli auguri inviati dal Presidente dell’Associazione di Quartiere Ovest Ghetto

ANCHE QUEST’ANNO IL NATALE È ARRIVATO !!!

A conclusione di quest’anno davvero diverso da ogni altro,

il Consiglio di Quartiere vuole rivolgere a tutti un sincero augurio

e un sentito ringraziamento

a tutti coloro che si sono messi al servizio del nostro quartiere Ovest Ghetto.

Come da tradizione vogliamo salutarci alla fine dell’anno, ma stavolta gli auguri hanno un

gusto certamente diverso da quello che ci saremmo aspettati fino a pochi mesi fa.

Un anno che ci ha fatto assaporare tanti gusti diversi …

Sicuramente l’amaro di tutte le cose che avremmo voluto fare, ma alle quali abbiamo dovuto

rinunciare …

Per molti anche il salato, delle lacrime che purtroppo sono scese sulle nostre guance, ognuna

delle quali racconta un dolore personale, eppure condiviso con migliaia di altre persone nel

mondo …

Ma per tutti anche il dolce, di occhi sorridenti che hanno compensato quello che la

mascherina copriva, di attenzioni e gesti inaspettati, di amicizie vere seppure separate dalla

distanza.

E anche se un po’ disorientati da questi aromi inattesi e investiti da una nuova quotidianità,

è comunque bello poter salutarci e avere qualcuno da ringraziare, qualcuno che

nonostante tutto ha messo sé stesso al servizio degli altri.

Come ogni anno, il primo grande GRAZIE va ai volontari e alle volontarie, sempre

impegnati nella cura del verde e in altri gesti di attenzione verso il nostro territorio.

Queste stupende persone, ognuna con i propri carismi peculiari, sono linfa e spirito del nostro

quartiere …. ma non sono mai troppi, quindi saranno lieti di accogliere nuovi aiutanti.

Un abbraccio particolare va all’associazione C.R.C.S. Ovest Ghetto, l’altra anima del

quartiere Ovest; speriamo quanto prima di poter nuovamente organizzare delle iniziative per

i nostri concittadini e amici.

Un grazie anche a don Vanio, sempre pronto a sostenerci e a collaborare, oltre che al Gruppo

di Ascolto della Caritas, con la quale abbiamo cominciato un fruttuoso percorso.

Un grazie super-speciale anche per il C.E.O.D. “La Rosa dei Venti”, i cui ospiti anche

quest’anno hanno abbellito il nostro quartiere, facendolo entrare nell’atmosfera Natalizia

attraverso il presepe preparato con passione, cura e tanta fantasia.

ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE OVEST-GHETTO

Via 28 Aprile, 2/c 31021 Mogliano Veneto (tv)

c.f. 94132070262 ☎ 329 0210 776 e-mail [email protected]

Un abbraccio a tutti i figuranti e atleti che purtroppo non hanno potuto ravvivare il

tradizionale Palio. Manteniamo vive forze ed entusiasmo per il lucente futuro che ci aspetta!

Vogliamo inoltre ringraziare l’amministrazione comunale e anche tutte le associazioni,

enti, aziende, attività commerciali, sponsor, la cui generosità non è stata sconfitta dalla

pandemia.

Senza il loro aiuto concreto molte idee non potrebbero essere realizzate.

Non può mancare inoltre il mio personale ringraziamento verso tutto il Consiglio Direttivo.

Abbiamo dovuto adattarci ad un nuovo modo di essere Associazione … non è facile, non ci

sono istruzioni da seguire, a volte (o spesso) si sbaglia … ma l’importante è che tutti i nostri

sforzi sono rivolti al nostro territorio e ai nostri cari concittadini.

Un grazie finale anche a tutti gli insegnanti e personale delle nostre scuole, che con enormi

fatiche e complicazioni stanno accompagnando e alimentando la crescita delle nuove

generazioni.

L’augurio “più speciale” quest’anno lo vogliamo quindi mandare a tutti i bambini e

ragazzi del nostro quartiere, che più di tutti hanno subito e sofferto per le conseguenze delle

restrizioni sanitarie.

Cari ragazzi, non perdete la speranza di abbracciare di nuovo i vostri amici, non perdete la

curiosità di imparare e scoprire cose nuove, non abituatevi a relazioni virtuali, fatte solo

di chat, messaggini e foto … le amicizie e la cultura che state costruendo in questo periodo

della vostra vita vi serviranno per costruire un futuro migliore!

Salutiamoci dunque con il pensiero che ormai ci accompagna da qualche anno:

Nessuno di noi è in grado di risolvere tutti i problemi che la vita ci presenta,

ma se ciascuno riuscirà ad avere uno spirito generoso e solidale,

uno sguardo, un’attenzione in più per gli altri,

allora potrà essere un Natale più bello per tutti

e in questo modo potremo veramente costruire non solo un gruppo di buoni cittadini,

ma anche una vera comunità.

Con questa speranza, a Voi tutti giungano i nostri più cordiali

AUGURI DI BUONE FESTE NATALIZIE E DI UN SERENO 2021

Il presidente dell’Associazione di Quartiere Ovest-Ghetto

Andrea Foffano

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti