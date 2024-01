Giustizia per le vittime: arresto di un 34enne per aggressione e rapina

Nel cuore di Castelfranco Veneto, i Carabinieri hanno arrestato un 34enne di origini ghanesi a Resana, eseguendo un ordine di espiazione pena di 3 anni per reati di rapina e lesioni.

I Carabinieri di Castelfranco Veneto hanno eseguito la cattura, portando alla luce una storia di violenza e crimine che affonda le radici nel gennaio del 2020.

Durante l’incidente, tre giovani, incluso due ragazze minorenni, furono brutalmente picchiati e derubati dei loro effetti personali mentre si trovavano presso l’abitazione dell’uomo.

Il delicato intervento dei Carabinieri ha concluso un capitolo di terrore per la comunità locale, dimostrando l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire giustizia.