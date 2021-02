Giorno della Memoria 2021: la presidente Damiano porta i saluti dell’Amministrazione al convegno Memory, law and rights/ Memoria, diritto e diritti”

La presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, ha portato ieri i saluti dell’Amministrazione comunale intervenendo al convegno internazionale Memory, law and rights/ Memoria, diritto e diritti”, in occasione del 70^ anniversario dell’entrata in vigore della Convenzione contro il genocidio.

L’appuntamento, promosso nell’ambito delle iniziative del Giorno della Memoria dall’Università Ca’ Foscari Venezia, Cestudir, Consiglio d’Europa Ufficio di Venezia, ha visto la partecipazione in qualità di relatori di Paola Gaeta (Professor of International Law at the Graduate Institute of International and Development Studies), Sara De Vido (Delegata per il Giorno della Memoria e del Ricordo Università Ca’ Foscari Venezia), William Schabas (Professor Middlesex University London), Leyla Ferman (Chair of Women for Justice), Matteo Rosati (Unesco).

Dopo i saluti istituzionali del Prorettore alle Relazioni internazionali e cooperazione internazionale di Ca’ Foscari, Fabrizio Marrella, e di Luisella Pavan Wolfe, direttrice del Consiglio d’Europa-Ufficio di Venezia, la presidente Damiano ha ricordato il ricco calendario di eventi promossi su tutto il territorio comunale dal Comune di Venezia con la collaborazione di numerose istituzioni, associazioni ed enti cittadini in occasione della ricorrenza che il 27 gennaio di ogni anno commemora le vittime dell’Olocausto. “Un impegno – ha sottolineato – che non si è fermato nonostante le restrizioni anti Covid, ma che ha voluto testimoniare il significato di una celebrazione che affonda le sue radici nel tessuto sociale della città e che intende coinvolgere in questo processo di consapevolezza soprattutto le nuove generazioni per contrastare qualsiasi forma di violenza, odio, intolleranza e indifferenza”.

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti