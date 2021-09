Giornata nazionale sulla Sla, a Mestre allestito un mercatino solidale

Ieri 19 settembre, la quattordicesima giornata nazionale sulla Sla, promossa da Aisla, l’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica. Tante le iniziative organizzate su tutto il territorio nazionale per sensibilizzare la popolazione su una malattia che colpisce oltre seimila persone in Italia, 500 delle quali in Veneto, e che non ha ancora una cura.

Per tenere alta l’attenzione e raccogliere fondi utili ad alimentare la ricerca, a Mestre è stato allestito, da questa mattina e fino alle 18, un mercatino solidale in Via Manin, vicino a Piazza Ferretto. Al suo interno, uno stand informativo con medici e specialisti pronti a rispondere a tutte le domande.

Tra i presenti, il presidente dell’Aisla Venezia, Andrea Ranza, la direttrice del distretto 2 Erika Sampognaro, l’oncologo e palliativista Giovanni Poles e il primario di Neurologia dell’ospedale di Mirano Luigi Bartolomei.

A rappresentare il Comune di Venezia c’era invece l’assessore al Commercio e alle Attività produttive.

Gli stessi commercianti hanno devoluto un contributo all’Aisla, mentre per i cittadini c’è l’opportunità, donando almeno 10 euro all’Associazione, di ricevere una bottiglia di Barbera d’Asti DOCG tra le 13.500 messe a disposizione da Regione Piemonte e Consorzio Barbera d’Asti e vini del Monferrato.