Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo. La sede comunale dei servizi sociali il 2 aprile s’illumina di blu

Casier s’illumina di blu per la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, un tema particolarmente caro al sindaco Renzo Carraretto e all’assessore al sociale Leonella Mestriner. L’amministrazione comunale, infatti, poco tempo fa ha incontrato e premiato con un riconoscimento i ragazzi di ALA Autismo APS di Roncade, con cui ha portato avanti il progetto “Ben Arrivato!”, il piccolo dono di benvenuto ai nuovi nati nel 2021 realizzato dai ragazzi autistici dell’associazione Ala Autismo, che hanno così potuto mettere a frutto i loro talenti innati e le abilità acquisite attraverso i percorsi artistici seguiti in questi ultimi anni.

“Questi progetti d’inclusione per noi sono molto importanti”, spiega l’assessore Mestriner. “Da questi ragazzi, dal loro particolarissimo modo di comunicare attraverso l’arte possiamo abbiamo imparato tanto. È stato meraviglioso, infatti, veder nascere e fluire nella creatività più genuina questo progetto, per cui voglio ringraziare di cuore i ragazzi e le famiglie di ALA Autismo APS per il meraviglioso lavoro e l’associazione Art&Care per il grandissimo supporto”.

“L’Osservatorio Nazionale Autismo rileva che in Italia 1 bambino su 77 è autistico”, commenta il sindaco Carraretto. “Mentre l’Ulss 2, sulla base dei dati elaborati dai Servizi Età Evolutiva, individua in 981 gli under 18 con autismo, cui vanno aggiunti altri 107 casi di persone di età compresa tra i 18 e 25 anni, ancora in carico ai servizi dell’età evolutiva, più altri 222 adulti. Il nostro impegno nei loro confronti è assicurare una vita serena, all’insegna dell’inclusione e del massimo rispetto delle esigenze di socialità sia dei ragazzi sia degli adulti. È proprio il caso di dire che la diversità è solo negli occhi di chi guarda. Il sostegno e il supporto alle famiglie, il rispetto e la garanzia di pari diritti e opportunità in una comunità come la nostra va di pari passo all’educazione alla consapevolezza di tutta la cittadinanza, soprattutto in un periodo come questo, dove l’emergenza sanitaria, pur avendo penalizzato tutti, è gravata specialmente sui nostri concittadini più deboli”.