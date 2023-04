Giornata del Ricordo del Genocidio armeno, un incontro alla Biblioteca “Pratt” sul tema “Donne del genocidio armeno: tra memorie e letteratura”

Il calendario di iniziative per la Giornata del Ricordo del Genocidio armeno, promosso per il secondo anno consecutivo dalla Presidenza del Consiglio comunale in collaborazione col Servizio Produzioni culturali del Comune, è entrato nel vivo. Fino al 16 maggio, sono previsti una ventina di eventi, tra dibattiti, conferenze, spettacoli teatrali, proiezioni di film, visite guidate e incontri con gli studenti, che si svolgeranno in diverse parti della città per ricordare il dramma del popolo armeno e far conoscere la sua plurisecolare storia e cultura anche alle nuove generazioni.

Oggi, alla biblioteca “Pratt” del Lido, si è svolta la conferenza “Donne del genocidio armeno: tra memorie e letteratura”, curata dall'”Associazione Civica Lido Pellestrina”, alla quale ha partecipato la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, in rappresentanza della città. Domani, invece, ci saranno due eventi: la cerimonia cittadina in ricordo del genocidio del Popolo armeno presso la Scuola di San Teodoro, e la proiezione del video “Dal genocidio alla ricostruzione dell’identità nazionale” all’Auditorium dell’M9 di Mestre.

Inoltre, venerdì 5 maggio, per la seconda volta, i cittadini veneziani potranno partecipare a una visita guidata all’Isola di San Lazzaro degli Armeni, dove si potranno ammirare la biblioteca multidisciplinare, la stamperia di fine ‘700, la pinacoteca, il museo e molti manufatti arabi, indiani ed egiziani raccolti dai monaci o ricevuti come doni da collezionisti. La presidente Damiano ha dichiarato che l’obiettivo non è solo quello di commemorare la tragedia che ha colpito questo popolo, ma anche di valorizzarne la cultura, la storia e le tradizioni.

