Fp Cgil UIL fpl. Riapertura musei, sospendere cassa integrazione

RIAPERTURE MUSEI – SOSPENDERE LA CASSA INTEGRAZIONE E RIPRENDERE LE ATTIVITA’

Come Cgil e Uil – dichiarano Daniele Giordano e Mario Ragno – riteniamo un primo passo avanti quello annunciato dalla Fondazione Musei di riaprire alcuni Musei da metà febbraio.

Un piccolo passo che dimostra come la scelta di tenere tutto chiuso fino ad aprile sia insostenibile e che, dopo tutte le proteste e gli appelli di queste settimane, non vi era alternativa a mettere in discussione una strategia oggettivamente sbagliata.

Adesso serve con urgenza far riprendere l’attività della Fondazione Musei e far rientrare il personale in servizio.

Senza questa scelta non potremo che mettere in campo delle azioni di mobilitazione proprio nelle giornate di riapertura per denunciare quanto sta avvenendo.

Per questa ragione invitiamo la Fondazione a riprendere subito il dialogo onde evitare di far diventare queste piccole e parziali aperture oggetto di nuovi scontri.

Come organizzazioni sindacali siamo pronti a fare la nostra parte ma senza una convocazione urgente e senza risposte la Fondazione deve sapere che si troverà i lavoratori fuori dai Musei a protestare in quelle giornate e che quello sarà solo l’inizio.

