FP CGIL. Carcere Santa Maria Maggiore. Nuova aggressione al personale penitenziario

La FP CGIL VENEZIA denuncia quanto accaduto nei giorni scorsi all’interno della Casa Circondariale di Venezia. Nell’arco di una settimana uno stesso detenuto ha aggredito diversi poliziotti. L’episodio più grave è accaduto meno di 24 ore fa ed ha costretto il poliziotto coinvolto ad una prognosi di 5 giorni rivalutabili dal suo medico, con evidenti ematomi e contusioni all’addome all’altezza delle costole, per non parlare del caffè bollente che gli è stato lanciato a dosso e degli innumerevoli sputi che ha ricevuto.

Il detenuto ha problemi psichici, e questo dimostra come soggetti con queste particolari patologia debbano essere trasferiti in apposite strutture poiché il personale di polizia non è formato per trattare e fronteggiare tali situazioni,

Questa organizzazione Sindacale ha chiesto più volte alla Direzione del Carcere di Venezia un incontro urgente sulla discussione dei carichi di lavoro e sui livelli di sicurezza di ogni singolo posto di servizio proprio per scongiurare tali episodi, senza avere mai risposta.

Come FP CGIL non smetteremo mai di dire che il Personale di Polizia Penitenziaria , svolge un ruolo fondamentale nelle carceri e che il medesimo dovrebbe essere tutelato ancor di più in materia di sicurezza, in modo da non assistere a questi eventi malaccetti.

La FP CGIL è vicina ai poliziotti che ogni giorno subiscono aggressioni e in particolar modo a quanto accaduto in questi giorni.

