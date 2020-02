Forte calo del turismo a Venezia

Prima l’acqua alta del 12 novembre 2019, poi la paura del coronavirus stanno causando la crisi negli alberghi veneziani.

Molte infatti le disdette negli hotel provocate dal timore che Venezia sia ormai sommersa, ed ora dalla paura del contagio della malattia che ha colpito la Cina con casi ormai in tutto il mondo.

Si lamenta un fatturato del 50% in meno rispetto alle aspettative per un periodo come quello del carnevale che vede ogni anno il pieno di tutti gli alberghi.

L’aspetto che lascia perplessi e che una parte dei pochi turisti che arrivano in città per prima cosa domandano quando e a che ora comincia lo spettacolo dell’acqua alta.

Cosa che ci fa capire come la tragedia che ha colpito Venezia da molti non sia stata compresa, ma scambiata per un gioco, uno spettacolo.

Commenta la news

commenti