Flash mob in piazza Caduti a Mogliano contro inceneritore di Fusina

Flash mob in piazza Caduti a Mogliano in concomitanxa con il Consiglio Comunale colorato da circa duecento ombrelli “sventolati” dagli attivisti di venti associazioni coordinate da MARES, Mogliano Ambiente, Rete Ecologia e Salute.

Sono intervenuti la pediatra Vitalia Murgia, Chiara Giaggio, medico di base, Siro Valmassoni, anestesista, Franco Rigosi, ingegnere chimico.

Dopo un’allegra passeggiata al ritmo della canzone “Eppure soffia.. ” del compianto Pierangelo Bertoli interpretata da Enrico Ruggieri, i manifestanti si sono seduti per terra in segno di attesa di una risposta da parte dell’amministrazione comunale, alla quale era stata presentata una petizione per fermare il progetto dell’inceneritore di Fusina.

Silvia Moscati

Commenta la news

commenti