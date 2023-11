Fiore Manni: la regina del fantasy incontra i giovani

La scrittrice, blogger e conduttrice televisiva, tra le voci più amate del fantasy italiano al femminile, presenta il suo nuovo libro Il re delle volpi. Mercoledì 22 novembre – ore 18.00 – Biblioteca di Carpenedo Bissuola.

MESTRE – Scrittrice, blogger e conduttrice televisiva, tra le voci più amate del fantasy italiano al femminile, Fiore Manni incontra i giovani lettori e, in dialogo con Federica Agnese Carraro, presenta il suo ultimo lavoro Il re delle volpi: magia e amore, avventura e crescita personale sono gli ingredienti di un libro con cui l’autrice torna al genere che l’ha vista esordire nella scrittura, un racconto che coniuga brillantemente il fantasy con il romanzo di formazione, riportandoci alle atmosfere di Jane Austen e Diana Wynne Jones.

Una storia che lancia un messaggio di presa di coscienza della propria identità, dell’importanza di farsi ascoltare anche quando pensiamo di non avere una nostra voce.

Personaggio dalle mille sfaccettature e molto popolare sul web, con 112mila follower solo sul suo profilo Instagram, Fiore Manni ha condotto il programma per ragazzi “Camilla store” trasmesso su Super!, prima di dedicarsi alla sua più grande passione, la scrittura, divenendo autrice di romanzi destinati soprattutto ai ragazzi, editi da Rizzoli, in cui riversa tutte le sue passioni.

Nel 2018 inizia la sua avventura editoriale con “Jack Bennet e la chiave di tutte le cose”, seguito da “Jack Bennet e il viaggiatore dai mille volti”, mentre insieme al fidanzato sceneggiatore Michele Monteleone e all’illustratrice Ilaria Catalani firma il fumetto “Mask’d – The divine children”, per passare poi a “Come le cicale” e, sempre con Monteleone, “Nel buio della casa”.

In Il re delle volpi, in libreria per Rizzoli, racconta la storia di Marian, giunta al suo diciottesimo compleanno e obbligata dalla madre a sposare un uomo che detesta. Sarà l’incontro con una volpe parlante, che le promette un patto alla pari, a portarla in un regno immaginario, dove però non tutto sembra quello che è stato promesso, ma le sarà permesso di crescere e scoprire così la propria personalità.

L’ingresso all’incontro è aperto a tutti, fino ad esaurimento posti. La prenotazione è consigliata al link https://www.eventbrite.it/manage/events/746938401867/tickets

INFO: [email protected] o 334 1083608