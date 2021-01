Finalmente verranno conteggiati anche i tamponi rapidi antigenici per rilevare il Coronavirus inserendoli nel sistema di screening nazionale ma in una lista a parte e non insieme ai tamponi molecolari. In pratica i test rapidi vengono assimilati a quelli molecolari come efficacia nel tracciamento. È stata firmata dal direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, la circolare che riconosce la validità dei test antigenici rapidi di ultima generazione nella definizione di caso Covid-19. La circolare ‘Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing’ prevede l’obbligo di tracciabilità di tutti i test nei sistemi informativi regionali: gli esiti dei test antigenici rapidi o dei test RT-PCR, anche se effettuati da laboratori, strutture e professionisti privati accreditati dalle Regioni – si legge – devono essere inseriti nel sistema informativo regionale di riferimento”.

“Il Veneto non si è mai fermato ed ha sempre ritenuto fondamentale la sperimentazione di tutti i test. Abbiamo sempre ritenuto di dover percorrere tutte le vie ritenute possibili per arginare la pandemia; siamo stati la prima regione che ha affrontato il tema e l’utilizzo dei test antigenici di ultima generazione. Oggi la circolare del Ministero della Salute ci conferma che abbiamo preso la strada giusta”.

Così il dottor Roberto Rigoli, coordinatore delle Microbiologie della Regione del Veneto, esprime soddisfazione per il testo del documento redatto dalla Direzione generale della Prevenzione sanitaria del Ministero, riportante gli aggiornamenti sul Covid-19 e le strategie di testing. In esso si fa riferimento ai test antigenici di ultima generazione, spiegando che sembrano mostrare risultati sovrapponibili ai saggi di RT-PCR, specie se utilizzati entro la prima settimana di infezione, e sulla base dei dati al momento disponibili risultano essere una valida alternativa alla RT-PCR.

Il documento, tenendo conto delle indicazioni pubblicate dall’Associazione Microbiologi Clinici Italiani, ha certificato una sperimentazione partita dalla regione Veneto che si è allargata ad altri importanti centri sanitari d’Italia come il Niguarda di Milano o il Careggi di Firenze.

“Sarà un riconoscimento importante – prosegue Rigoli – perché sottolinea che i test diagnostici di terza generazione danno risultati assimilabili a quelli della biologia molecolare. Questo significa che si chiarisce l’impiego delle diverse tipologie di antigenici. L’efficacia dei test di generazione precedente è confermata e continuano ad essere di validità inalterata nelle operazioni di screening della popolazione. Ma si riconosce che quelli di ultima produzione, caratterizzati da tecnologia a fluorescenza, hanno una sensibilità di livello molto elevato che può ridurre il ricorso ai test molecolari nella ricerca di conferma in caso di positività . Penso sia la conferma come in Veneto si sia affrontata la pandemia senza aspettare da altri risultati ma siamo solo a una tappa perché stiamo sperimentando nuovi metodi diagnostici ancor più sensibili e specifici, puntando a una qualità elevata e a vantaggio di una riduzione dei tempi di attesa e dei costi”, conclude il dottor Rigoli.

Silvia Moscati

