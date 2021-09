Fiesso D’Artico. Palio del Ruzzante vinto dalla squadra di Mira

Fiesso D’Artico. Un’edizione in formato ridimensionato quella del 16° Palio del Ruzante che si è tenuta ieri Domenica 26 Settembre a Fiesso D’Artico nonostante il meteo non propriamente benevolo. Stoici e indiscutibilmente protagonisti tutti i figuranti che hanno dato vita al corteo storico partito dalla sede Scout di Fiesso ed ha raggiunto il parco lungo il Naviglio dove si tiene la gara. Ha avuto la meglio la squadra di Mira che, con le due manches, una a favore ed una controcorrente, ha totalizzato il minor tempo, aggiudicandosi il magnifico palio dipinto a mano da un’artista di Fiesso D’Artico ma di origine ligure che tutti conoscono come “Daniela Ape Maia”. La squadra di Mira sono i ragazzi del gruppo “Voga Riviera del Brenta” che oltre al palio hanno vinto anche degli altri premi e un premio in denaro. Presenti le squadre anche di Campolongo Maggiore, Fiesso D’Artico e Vigonovo.”Non potevao lasciare questi fantastici ragazzi tiranti da soli senza accompagnarli”, i commenti dei “nobili” presenti alla sfilata. Tra loro anche 7 splendide “Miss” della scuderia di Miss Riviera del Brenta, tra le quali Miss Serenissima Alessia Semenzato di Venezia che ha voluto assolutamente esserci per rispettare la tradizione e non darla vinta a questi periodi bui che ci hanno tremendamente privato anche di queste splendide ricorrenze. Presenti inoltre Alessia Visentin di Piove di Sacco, Alessia Saviane di Belluno, Ivana Maria Pagin di San Pietro in Gu, Barbara Di Giorgio di Tombolo, Eleonora Ebner di Camponogara, tutte sotto l’occhio vigile di Chiara Trincanato.Molta soddisfazione e gratitudine espressa dal sindaco Andrea Martellato che ha ringraziato la pro loco del suo paese per essere riuscita in così poco tempo e sfidando anche la pioggia, a far si che la tradizione si sia salvata. Anche la presidente della pro loco Rafaella Barbato,visibilmente commossa per essere riusciti a riportare il palio dopo lo stop delle manifestazioni dello scorso anno, ha dato l’appuntamento per il 2022 sotto un cielo, asupicabilmente più sereno.Foto di Marco Monetti e Paolo Pulese.