Fiere di San Luca 2023: ritorno in grande stile con attrazioni per tutte le età

Dal 6 al 22 ottobre tornare le Fiere di San Luca a Prato della Fiera e promettono due settimane di grande divertimento tra attrazioni, cibo, eventi e molto altro

TREVISO – Le Fiere di San Luca stanno per tornare a Treviso, portando con sé un’esplosione di gioia e divertimento per tutti. Questo tradizionale evento, amato dai trevigiani, si svolgerà dal 6 al 22 ottobre, offrendo un’ampia gamma di attrazioni e delizie culinarie che promettono di soddisfare ogni palato.

Divertimento per Tutte le Età

Quest’anno, il Luna Park di Prato Fiera ospiterà 73 attrazioni, tra cui 21 dedicate ai più piccoli e 49 per gli adulti. Dalle classiche giostre per bambini come il “Duck family” e il “Mini Autoscontro” alle emozionanti attrazioni per gli adulti, come il “Simulatore” e il “Booster”, c’è qualcosa per tutti i gusti. Tre attrazioni promettono un’esperienza indimenticabile per i visitatori di tutte le età: “Evolution – Pendolo Frontale”, “Booster” e “Astronave Girevole Top Spin”.

Delizie Gastronomiche

Le Fiere di San Luca non sono solo divertimento, ma anche un paradiso per gli amanti del cibo. Lo stand della Gastronomia Albertini delizierà i visitatori con prelibatezze come l’oca arrosta, i bigoli in salsa d’oca, la pasta al sugo d’oca e molte altre specialità regionali. Per coloro che desiderano uno spuntino più leggero, non mancheranno bancarelle con dolci e altre delizie.

Eventi Speciali e Giornate Tematiche

Durante le Fiere, ci saranno diverse giornate tematiche e eventi speciali. L’inaugurazione è prevista per venerdì 6 ottobre, ore 15.00, con la presenza della Banda Musicale di Zero Branco. Domenica 8 e 15 ottobre torna la festa dedicata ai bambini con l’evento “Special Cartoon”, ospiti i personaggi dei cartoni animati. Inoltre, la “Giornata dello Studente”, prevista per l’11 e il 18 ottobre, darà l’opportunità ai giovani di divertirsi in un ambiente sicuro. Molti altri gli eventi presenti nel programma e che animeranno il Prato della Fiera per questi 17 giorni di divertimento.

Orari di Apertura e Sicurezza

Le Fiere di San Luca saranno aperte durante tutto il periodo, con orari diversi a seconda del giorno della settimana. Saranno inoltre presenti addetti alla sicurezza, volontari del Gruppo Alpini e agenti della Polizia Locale di Treviso per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti.

Questo evento rappresenta una tradizione radicata nella comunità trevigiana, un momento di gioia e convivialità condiviso da generazioni. Il sindaco di Treviso, Mario Conte, sottolinea l’importanza di questo evento per la città e l’impegno della Commissione Fiere nel renderlo sempre più speciale. Le Fiere sono un’opportunità per creare ricordi preziosi, gustare prelibatezze locali e divertirsi in un’atmosfera festosa.