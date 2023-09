Festival della Politica: a Mestre il Nobel dell’Acqua Andrea Rinaldo

Grande affluenza di pubblico per gli incontri e i laboratori delle prime due giornate di Festival. Oggi, sabato 9 settembre, numerosi appuntamenti a partire dalla mattina. Alle 19 il Premio Nobel dell’acqua Andrea Rinaldo dialogherà con Antonio Gnoli.

MESTRE – Prosegue a vele spiegate la dodicesima edizione del Festival della Politica, promosso dalla Fondazione Gianni Pellicani in partnership con la Fondazione di Venezia, M9 – Museo del ’900, Comune di Venezia e Camera di Commercio di Venezia e Rovigo.

Dopo il successo di giovedì, che ha confermato l’interesse dimostrato durante gli eventi dell’anteprima con i tanti spettatori accorsi ai vari palchi del Festival, la seconda giornata prosegue con un programma ricco di stimoli e riflessioni di ampio respiro su diverse tematiche.

La giornata è iniziata con il laboratorio della mattina in collaborazione con Quorum/Youtrend, dal titolo “Leggere i sondaggi”. Ad aprire poi gli incontri del pomeriggio una riflessione sullo scenario produttivo italiano post-pandemico con Stefano Micelli, Emanuela Bassetti, Alberto Baban e Paolo Possamai. A seguire, focus sul rapporto tra centri città e periferie con Alessandra Ghisleri, Giovanni Orsina e Giovanni Diamanti, e sulla questione dell’accessibilità femminile alle strutture di potere con Alessandra Necci e Armando Savignano. Un programma variegato che si conclude con l’appuntamento con Ilvo Diamanti, Angelo Panebianco e Linda Laura Sabbadini.

La giornata di oggi, sabato 9 settembre, invece, si preannuncia densa di incontri sin dalla mattina. Tanti i temi che verranno discussi, dall’eredità culturale dell’armistizio del 1943, con Giulia Albanese, Livio Karrer e Umberto Gentiloni alla marcia turca, con Marco Ansaldo e Gianpaolo Scarante. Si parlerà inoltre del rapporto tra mafia e globalizzazione con Floriana Bulfon e Moris Gasparri.

Grande attesa per l’appuntamento serale delle 19 in Piazza Ferretto, dove Andrea Rinaldo, ingegnere veneziano vincitore dello Stockholm Water Prize 2023, dialogherà con il giornalista Antonio Gnoli.

A concludere la serata, infine, Gualtiero Bertelli, Edoardo Pittalis e Como Nogarin saranno i protagonisti dello spettacolo “Il masso nel bicchiere. A 60 anni dalla tragedia del Vajont” che andrà in scena al chiostro M9 alle 21.

Per quanto riguarda la giornata di domenica, si avvia al tutto esaurito lo spettacolo “La parola lavoro” di Stefano Massini, che si terrà al Teatro Toniolo alle 21. Gli ultimi biglietti in prevendita si possono trovare presso la libreria Ubik in via Poerio o online al sito: http://massini.eventbrite.it

