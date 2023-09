Venezia80. Da un’idea del veneziano Mattia Carlin nasce “Il Console”

Sabato 2 settembre nello scenario dell’80ª edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia si è tenuto nell’esclusiva Terrazza Biennale del Lido di Venezia il cocktail evento della LSG Productions e The Silighini Company, le due società di produzione cinematografica americane che fanno capo al regista e produttore Luciano Silighini Garagnani.

VENEZIA – L’appuntamento si è collocato nel terzo giorno del Festival del cinema ed è stato l’occasione per presentare i progetti italiani a cui Silighini sta lavorando, come “The Fake World” interpretato dall’attrice Fabiola Morabito che ha visto il main set nel territorio dell’alto milanese, “Sobilon” e “Il Console” da un’idea di Mattia Carlin.

Si è parlato anche dei progetti oltre oceano che la LSG Productions curerà nel segmento Production management quali i nuovi film di James Cameron e Reese Whiterspoon. Ospiti esclusivi del mondo del cinema e del jet-set sono giunti in laguna per l’evento. Come ormai da diversi anni quartier generale della società di Silighini sarà il Lido, dove è stata affittata una villa che sarà sede di ulteriori incontri e meeting.

Si è dato in particolare risalto alla presentazione del film “Il Console” nato dall’incontro ideativo del veneziano Mattia Carlin – Vicepresidente dell’Unione dei Consoli in Italia con sede al Circolo degli Affari Esteri – e il Produttore Luciano Silighini Garagnani proprio l’anno scorso sul Red Carpet, valorizzando anche la loro bellissima amicizia, nata nell’affinamento del progetto.

Il Console sarà una donna: l’attrice italiana Antonella Salvucci, con grande esperienza attoriale anche oltre oceano. Nel film interpreta Giovanna, una figura importante della diplomazia Vaticana, e per questo viene inviata a Venezia per un ruolo delicato. Per alcuni accadimenti contingenti la diplomatica lascia l’incarico e rientra nel paese natale del nonno sul lago di Como per riassaporare la serenità vissuta in gioventù e dedicarsi alla pittura.

Le sue capacità diplomatiche sono state apprezzate e le viene comunque affidato il delicato compito di Console onorario di un paese dell’est europeo. Da qui inizia un percorso di rinascita professionale e personale. La vicenda si intreccia tra Diplomazia e Storia, seguendo la leggenda di una icona religiosa scomparsa proprio sulle rive lariane.

Al recentissimo evento di prima presentazione era presente l’attrice Martina Ferragamo, l’esperto di moda Leonardo Barbieri, l’imprenditore Roberto Ferrata, la produttrice televisiva Carola Cavalli titolare di Quadrio TV.

Le riprese del film inizieranno il 20 settembre, a Venezia, Milano e sul lago di Como, e la première sarà a Berlino il 15 febbraio fuori concorso. A marzo durante gli Oscar sarà ideato e promosso un evento ad hoc a Los Angeles con la partecipazione anche di molte prestigiose realtà imprenditoriali italiane.