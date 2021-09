FestaEuVenezia2021: al via la sezione autunnale della IX edizione dal titolo “Pensare europeo da 1600 anni”

Riparte da lunedì 20 settembre la Festa dell’Europa a Venezia, dopo gli ultimi eventi di maggio e lo stop causato dalla pandemia. Una serie di iniziative, collegate alle celebrazioni per i 1600 anni della città, andranno avanti fino al 10 novembre, con eventi diffusi su tutto il territorio comunale. Quest’anno la festa, giunta alla IX edizione, si intitola “Pensare europeo da 1600 anni”, in omaggio a Venezia che da sempre è città interculturale e cosmopolita, aperta all’Europa e al mondo. Gli appuntamenti della Festa dell’Europa sono consultabili a questo link. La manifestazione è frutto della collaborazione tra Comune di Venezia – Europe Direct, Consiglio d’Europa – Ufficio di Venezia, Parlamento Europeo – Ufficio di Milano e Commissione Europea – Rappresentanza a Milano. Tutti gli eventi sono inseriti nel calendario delle iniziative di Venezia1600 e nel programma delle “Città in Festa”. Per il 2021 la Festa dell’Europa vuole ricordare le due date storiche più significative per il Vecchio Continente: il 5 maggio 1949 rappresenta la giornata della fondazione del Consiglio d’Europa attraverso il Trattato di Londra e il 9 maggio 1950 sancisce la nascita dell’Unione europea con la “dichiarazione Schuman” in occasione del discorso di Parigi. Le iniziative che celebrano queste date storiche sono state divise in due periodi, concentrando su maggio gli eventi caratterizzati da attività virtuali e in questa seconda parte gli appuntamenti che prevedono la presenza fisica della cittadinanza, nel rispetto delle misure di contenimento. Il programma è ricco di eventi che puntano a favorire una cittadinanza europea più consapevole: quasi due mesi di manifestazioni, incontri e proiezioni con 15 appuntamenti in programma; vari i pubblici interessati tra giovani, studenti, imprenditori e cittadini; una trentina di partner coinvolti tra istituzioni e organizzazioni locali, nazionali ed europee. L’apertura è prevista lunedì 20 settembre alle13 con la convocazione della Commissione Consiliare Cultura e Relazioni Internazionali del Comune di Venezia e la presentazione ufficiale del programma autunnale con un focus sui fondi europei. Per quanto riguarda la prima parte della Festa, chiusa a maggio, si sono registrati questi numeri: 21 eventi tra premiazioni, mostre, spettacoli, seminari e iniziative online; 2000 partecipazioni di persone interessate tra giovani e cittadini e oltre 1000 visualizzazioni successive con gradimento di 9-10/10; 35 partner operativamente coinvolti tra istituzioni e organizzazioni locali, nazionali ed europee. Il centro di informazione Europe Direct del Comune di Venezia è a disposizione della cittadinanza in via Spalti 28 a Mestre e in municipio a Venezia (su appuntamento [email protected] ).

Il servizio comunale sull’Unione europea è anche Punto locale decentrato Eurodesk per la mobilità giovanile transnazionale e National Relay per l’Italia della Giornata Europea delle Lingue (EDL European Day of Languages edl.ecml.at), coordinando le attività organizzate a livello nazionale attorno ad ogni 26 settembre di concerto tra Unione europea e Consiglio d’Europa con il suo Centro Europeo per le Lingue Moderne (ECML European Centre for Modern Languages) in collaborazione con USR-Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e Università Ca’ Foscari Venezia.