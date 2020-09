Festa (sagra) del Rosario. Il palio dei Quartieri

Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita

È senza dubbio la più prestigiosa fra le feste popolari che si celebrano ogni anno a Mogliano. Viene organizzata all’aperto sui campi dell’Oratorio don Bosco dalla Parrocchia con la collaborazione degli iscritti all’Azione Cattolica. Per l’occasione viene montato un enorme tendone che può contenere centinaia di persone che per la circostanza vi si

recano. In quei giorni è attiva sia per mezzogiorno che la sera per cena una cucina che è in grado di produrre un assortimento di pietanze per gli avventori. Gli organizzatori predispongono un calendario di pranzi e cene per le varie categorie di persone, gli anziani, i donatori di sangue ed iscritti all’AVIS, i vari gruppi canori e musicali, oltre alle varie Associazioni Sportive e Culturali esistenti nell’intero territorio di Mogliano.

All’interno della festa organizzano il Palio dei Quartieri, una grande sfilata di figuranti in abiti medievali indossati all’epoca dalle autorità e dai rappresentanti delle famiglie facoltose. Nel suo insieme ne risulta un lungo periodo di vera e sana festa che consente ai partecipanti durante la consumazione dei pasti la possibilità di socializzare e scambiarsi le proprie opinioni le più disparate. Praticamente con questa Festa che si svolge ogni anno nel mese di ottobre si chiude il ciclo delle sagre estive a Mogliano.

