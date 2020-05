Festa dell’Europa: sino alle ore 14 si può richiedere di partecipare al webinar “Il futuro dell’Europa: sfide, fondi e opportunità”

E’ possibile ancora iscriversi entro le ore 14 al webinar “Il futuro dell’Europa: sfide, fondi e opportunità”, l’evento centrale della prima giornata di appuntamenti previsti dalla “Festa dell’Europa”, promossa, per l’ottava volta, da Comune di Venezia – Europe Direct, Consiglio d’Europa – Ufficio di Venezia, Parlamento Europeo – Ufficio di Milano, Commissione Europea – Rappresentanza a Milano.

Per partecipare all’evento di questo pomeriggio, che avrà inizio alle ore 15,a cura delle Politiche europee del Comune di Venezia, e vedrà la partecipazione di Massimo Gaudina, direttore della Rappresentanza a Milano della Commissione europea, e di Paola Ravenna, dirigente Politiche Europee del Comune, basta mandare una mail all’indirizzo:

[email protected]

Massimo Gaudina è il capo della sede di Milano della rappresentanza della Commissione europea in Italia dal 2017.

Precedentemente per otto anni Gaudina è stato capo dell’unità Comunicazione presso il Consiglio europeo della ricerca (CER) a Bruxelles. In tale veste ha pianificato e coordinato la strategia di comunicazione del CER, promuovendone gli inviti a presentare proposte e le storie di successo. Tra il 2007 e il 2009 ha lavorato presso la direzione generale della Comunicazione della Commissione, dove è stato responsabile dei partenariati con gli Stati membri sulle azioni di comunicazione, del progetto “Spazi pubblici europei” (spazi aperti al pubblico negli edifici della Commissione europea dei vari Stati membri, dove i cittadini possono approfondire le loro conoscenze sull’UE) e delle iniziative rivolte ai giovani e alle scuole. Tra il 2004 e il 2007 ha lavorato presso la rappresentanza della Commissione europea a Roma e, tra le mansioni svolte, ha organizzato le celebrazioni per il 50º anniversario dei trattati di Roma e lanciato lo Spazio pubblico europeo presso i locali della rappresentanza.

Massimo Gaudina ha iniziato a lavorare per la Commissione europea nel 1994 come responsabile della comunicazione e prima di allora ha lavorato come giornalista in Italia.

Laureatosi in Scienze politiche all’Università di Torino, Gaudina, oltre all’italiano che è la sua lingua madre, parla correntemente inglese, francese, spagnolo e ha una conoscenza di base dello svedese.

Paola Ravenna è la Dirigente del Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie – Responsabile Organismo Intermedio del Comune di Venezia





