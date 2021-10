Evviva la pasta

Oggi 25 ottobre 2021 si celebra il World Pasta Day, la giornata mondiale della pasta organizzata dall’Unione Italiana Food e dall’International Pasta Organisation ma molti di noi neanche lo sapevano pur avendo avuto il piacevole incontro a pranzo o cena di una carbonara o di un rigatone al ragù.

Perché parliamoci chiaro dieta o non dieta, carboidrati vietati e cassati, lo spaghetto procede ancora forte. Declinato in mille modi,frustrando chi non ne rispetta la cottura, rappresenta eccellenza italiana e sinonimo del nostro paese in un perfetto connubio tra cuore, gusto e cultura. Ben oltre le mode e gli stereotipi, i luoghi comuni. Tra gare di solidarietà e iniziative benefiche oggi tutto scorrera’”al dente”, in quanto il linguaggio del cibo è in grado di essere potente e comunicativo pur nella sua semplicità. Come il perfetto matrimonio tra pennette e pomodoro.

Zero Biscuit di Mauro Lama