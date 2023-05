Alla Fondazione Prada di Venezia ha preso il via il 20 maggio e durerà fino al 26 novembre il progetto “Everybody Talks About the Weather” ovvero “Tutti parlano del tempo”, un vero e proprio viaggio immersivo che esplora a piè mani i significati della meteorologia e dei cambiamenti climatici attraverso più di cinquanta opere di artisti contemporanei che scuotono la coscienza approcciando la realtà.

Una realtà purtroppo sempre più in auge in questi giorni che il curatore Dieter Roelstraete prende in considerazione con una ricerca raffinata che spazia nell’arte visiva e scandisce le condizioni atmosferiche per approdare in una sorta di plateau che affronta la questione dell’emergenza climatica senza sconti e percorsi dissuasivi.

L’allestimento che si sviluppa su due piani è progettato dallo studio newyorkese 2×4 e intreccia la dimensione artistica del progetto a una serie di approfondimenti scientifici sviluppati in collaborazione con il New Institute Centre For Environmental Humanities (NICHE) dell’Università Cà Foscari di Venezia.

Installazioni multimediali, previsioni del tempo che ci appaiono a più riprese dai media, pitture en plen air e una vera e propria “isola“ densa di pubblicazioni e informazioni grafiche che illustrano e raccontano della cultura del clima.

La sensazione che regna attraversando gli spazi del Palazzo della Fondazione Prada è quella avere finalmente la possibilità attraverso l’arte e la scienza di trovare la consapevolezza “per affrontare il futuro”, dove ci spetta una sfida che determinerà il nostro destino.

Everybody Talks About the Weather Fondazione Prada Venezia dal 20 maggio al 26 novembre 2023

Instacult di Mauro Lama