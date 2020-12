Europe Direct: il 10 dicembre due webinar sulle “Opportunità di mobilità europea al tempo del Covid” e le premiazioni del concorso “Climate Chance 2020”

L’ufficio Europe Direct del Comune di Venezia ha organizzato per giovedì 10 dicembre, alle ore 10 e alle 18, due webinar dal titolo “Opportunità di mobilità europea al tempo del Covid”, per informare gli studenti e i docenti sulle occasioni messe a disposizione dall’Unione Europea, in particolare attraverso percorsi individuali non scolastici. Il webinar è inserito nell’ambito delle iniziative promosse per il Salone dell’offerta formativa “Fuori di Banco 2020”. Il Salone è frutto della collaborazione tra Città metropolitana di Venezia, Ufficio Scolastico Territoriale di Venezia ed Europe Direct.

Qui il link al webinar in programma con le diverse proposte culturali per gli studenti di scuola secondaria di secondo grado (dal 10 al 12 dicembre 2020) e quelle dedicate agli allievi della scuola secondaria di primo grado (15-17 dicembre 2020).

Sempre il giorno 10 dicembre, dalle ore 18 alle 19, si terrà la premiazione online del concorso “Cambiamenti climatici – The grand challenge”. Sarà un incontro virtuale sui risultati dell’ottava edizione del concorso di comunicazione. L’evento è organizzato da Shylock Centro Universitario Teatrale di Venezia, in collaborazione con Università Ca’ Foscari ed Europe Direct del Comune di Venezia. Nel corso della cerimonia di premiazione interverranno Luca Mercalli, della Società Meteorologica Italiana, Bianca Nardon di Shylock Centro Universitario Teatrale di Venezia e Rosa Polacco, di Rai Radio 3. Immagini, video, opere di street art, libri, linee di moda ecosostenibile – spiegano gli organizzatori – la comunicazione creativa sui temi ambientali aumenta, confrontandosi con la possibilità di incidere sulle strategie di adattamento e di contrasto ai cambiamenti climatici nell’ottica del Green Deal dell’Unione Europea.

