Eraclea. Scontro frontale. Un morto e tre feriti

Ieri alle 15:20, i vigili del fuoco sono intervenuti in Viale Selva Rosada ad Eraclea per lo scontro frontale tra un’auto e un furgone: deceduto l’automobilista, ferite le tre persone a bordo del furgone. I pompieri arrivati da San Donà e da Caorle con i volontari hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto l’automobilista. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo. Feriti in maniera lieve le persone a bordo del furgone che sono state assistite dai sanitari del SUEM. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono tuttora in corso.