Emergenza Covid: assessore Venturini visita il nuovo hub vaccinale dell’Ulss 3 di Piazzale Roma

Sarà attivo da lunedì 29 marzo in uno dei punti strategici della città un nuovo centro vaccinale dell’Ulss 3 “Serenissima”, situato a Piazzale Roma di fronte alle fermate dei vaporetti, con ingresso da rampa Santa Chiara. Si tratta di una struttura già destinata ad ospitare una banca, che però in questa fase ha rinviato il proprio ingresso nei locali per metterli al servizio della comunità. Il nuovo hub è stato presentato in un punto stampa nella mattinata di ieri, sabato 27 marzo, al quale ha preso parte per il Comune l’assessore alla Coesione sociale Simone Venturini. Con lui presenti i rappresentanti dell’istituto di credito, il direttore generale dell’Ulss 3 “Serenissma” Edgardo Contato e il responsabile Sisp dell’Ulss Vittorio Selle. L’Ulss 3 si è occupata degli interventi organizzativi costituendo le postazioni, con le aree di attesa, gli spazi per l’anamnesi, i box per le somministrazioni, le aree destinate alla consegna della documentazione e per l’eventuale appuntamento con la seconda dose. A disposizione dell’attività vaccinale ci sono sei locali più i servizi, con più di 260 metri quadri totali a disposizione. “Voglio ringraziare chi ha reso possibile la costituzione di questo nuovo avamposto che potrà dare altra linfa alla campagna vaccinale messa in piedi dall’Ulss per il contrasto al Covid-19”, ha affermato Venturini. “Come Amministrazione comunale siamo al fianco dell’azienda sanitaria, del direttore Edgardo Contato e dei suoi collaboratori che ringrazio ancora per il lavoro che stanno facendo. Il Comune di Venezia si pone a stretto contatto con l’Ulss in questa battaglia, offrendo i propri spazi e il proprio supporto logistico. L’obiettivo, lo ribadisco, è quello di fare presto, di vaccinare più persone nel minor tempo possibile, per poter ripartire, in sicurezza, a tutti i livelli” ha concluso l’assessore.