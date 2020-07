Efficienza energetica. Impianto a metano da 3.5 megawatt elettrici a Treviso

La società di Verona entra, con la sua controllata Ges, nel settore della cogenerazione attraverso la formula del contratto di rendimento energetico (Energy Performance Contract)

Green Efficiency Solutions srl (Ges) realizzerà un impianto di cogenerazione a metano da 3.5 megawatt elettrici (MWe) per la Superbeton Spa del gruppo Grigolin, leader nel settore di calcestruzzi e cementi con oltre 60 siti produttivi in Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Lombardia.

L’impianto – che consentirà alla Superbeton un significativo miglioramento della sua efficienza energetica e un risparmio di 260mila euro l’anno – nascerà con la formula Epc (Energy Performance Contract), cioè con garanzia dei risultati sugli interventi realizzati e con l’onere del finanziamento interamente a carico della stessa Green Efficiency Solutions.

Il progetto, destinato al sito produttivo di Nervesa della Battaglia (Tv), prevede principalmente l’installazione di un motore alternativo a gas metano da 3.500 kilowatt elettrici e 3.700 termici, per una produzione di circa 20,5 milioni di kilowatt/ora elettrici annuali e circa 12 milioni termici.

È così che White Energy Group Srl (Esco – Energy Service Company), specializzata nell’attività di consulenza e realizzazione di soluzioni per l’efficienza energetica, attraverso Ges, sua partecipata, entra a pieno titolo nel settore della cogenerazione (il processo che produce insieme energia elettrica e calore) in formula Epc.

La formula dei contratti di performance dell’energia (Epc) consente la garanzia di risparmi energetici e un accesso facilitato al finanziamento tramite la Esco, ripagando l’intervento nel tempo grazie ai flussi di cassa che derivano dalla riqualificazione energetica.

“Abbiamo individuato specifiche soluzioni tecniche di recupero e un’offerta economica su misura per uno stabilimento energivoro come quello di Nervesa – spiegano Gianluigi Mele e Franco Asuni, rispettivamente amministratore delegato e business developer di White Energy. – Con questo intervento si otterrà un risparmio di oltre 260mila euro l’anno sui consumi elettrici. La Ges sarà delegata per tutte le attività di investimento, conduzione e manutenzione dell’impianto di cogenerazione consentendo alla Superbeton di concentrarsi sulle sue attività core”.

“Si tratta di un risultato importante perché sancisce l’ingresso di White Energy nel settore degli interventi di cogenerazione finanziati in maniera diretta con formula Epc sviluppati con società veicolo, che noi chiamiamo iniziative Green. Abbiamo in corso diverse altre trattative”, sottolinea Mele.

“Attualmente esistono diverse formule Green (Epc) applicabili a interventi di efficienza energetica: cogenerazione a metano, generatori di vapore ad alta efficienza, recuperi termici, caldaie industriali a biomassa, impianti Orc su cascami termici, aria compressa – spiega Asuni, anche amministratore di Ges. – Siamo molto contenti che Ges possa offrire i suoi servizi sulla cogenerazione alla Superbeton”.

