200mila euro dal Comune per eliminare barriere architettoniche

Il Comune ha stanziato 200mila euro per eliminare le barriere architettoniche in alcuni punti della città storica e in terraferma.

Sono previste la realizzazione di 14 rampe in calli, campielli e corrimano su circa 20 ponti a rischio con sensori tattili per i non vedenti.

A Mestre saranno sistemati gli attraversamenti pedonali in via Carducci, via Einaudi, via San Rocco e piazzetta Giordano Bruno.

