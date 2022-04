Due cuori e un van. In viaggio da settembre per far conoscere Modugno, Rossella e Michele fanno tappa a Venezia

Tappa a Mestre e a Venezia, per Rossella e Michele, due giovani viaggiatori pugliesi che da oltre sette mesi stanno girando l’Italia a bordo del loro van e in compagnia di Mia, la loro cucciola di golden retriever.

Lo scopo è far conoscere all’Italia la storia del loro comune di origine, Modugno, in provincia di Bari, che ha compiuto mille anni.

Tappa per tappa, il racconto del viaggio è affidato ai Social attraverso la pagina Instagram @vangolden.van, in cui si legge che “gli ultimi due anni sono stati una rivoluzione”. Rossella racconta infatti di essersi laureata, aver aperto un e-commerce e, con i primi risparmi, aver acquistato un van insieme al compagno Michele.

Una volta rimesso a nuovo, il 1° marzo 2021 sono andati a vivere in camper nel piazzale del cimitero del loro paese, Modugno. “Non ci importava vivere per strada e di essere additati come zingari: eravamo insieme e soprattutto eravamo liberi!

Poi è arrivato il matrimonio, il primo grande sogno che abbiamo coronato insieme, il nostro ‘sì lo voglio’ che durerà tutta la vita”, si legge su Instagram.

Poi, il salto nel vuoto. Il 5 settembre 2021 Rossella e Michele sono partiti a esplorare le bellezze dell’Italia.

“Non avevamo idea di come avremmo fatto. Sinceramente non lo sappiamo neanche adesso. Senza uno stipendio fisso, senza garanzie di successo, senza tante cose… Ma ripagati di tutto ciò che la vita ci sta offrendo gratuitamente”.

Il loro vuole essere un messaggio che coniuga il sociale con la sensibilità ambientale, dimostrando come si possa vivere tranquillamente con un utilizzo sostenibile delle risorse a disposizione.

Ieri mattina la coppia è stata ricevuta ufficialmente in Municipio a Mestre dalla presidente del Consiglio comunale, a cui ha fatto dono del celebrativo folder di “Modugno Millenaria”, ricevendo in cambio il gagliardetto del Comune di Venezia.

Oggi la visita continuerà nell’incantevole città di Venezia, che tanto ha da restituire in termini di bellezza ai visitatori di tutto il mondo.