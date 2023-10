Droga, è boom di dipendenze: i consumatori sempre più giovani

Venti per cento in più le prese in carico nell’ultimo anno. I nuovi utenti sono gli adolescenti sorpresi in casa a bere, e vittime del “poliabuso”: l’uso contemporaneo di due o più sostanze psicoattive, con modalità che possono più o meno configurare una situazione di dipendenza. Mondo Libero dalla Droga continua le attività d’informazione e prevenzione a Vicenza.

VICENZA – Dopo la fine del lockdown, con scuole chiuse e attività sportive, culturali e ricreative spesso sospese, per i più giovani sono venute meno importanti occasioni di socializzazione. In questo vuoto, l’alcol, le sostanze psicoattive e le benzodiazepine hanno trovato spazio prima nel periodo di isolamento, e poi come spinta per la socializzazione in una movida che non conosce regole e finalità, se non quella di cercare un’alterazione attraverso l’eccesso nell’uso di sostanze psicotrope e di bevande alcoliche.

Dall’altra parte, invece, ci sono gli utenti storici che, purtroppo, hanno aumentato l’uso e l’abuso, e tanti di quelli che ormai da anni ne erano usciti, sono ricaduti nel vortice delle dipendenze. Molti di questi non avendo più accesso allo spacciatore di strada si sono riversati su alcool e sostanze sintetiche, reperite su internet e adesso si ritrovano con nuove dipendenze.

Ecco perché i volontari di Mondo Libero dalla Droga hanno deciso di continuare con le attività di informazione e prevenzione e anche questo week-end erano presenti nel centro città di Vicenza per distribuire gli opuscoli informativi sui reali effetti delle sostanze stupefacenti a tutti i cittadini.

Mondo Libero dalla Droga è un’associazione di pubblica utilità, non a scopo di lucro, che dà ai giovani e agli adulti informazioni basate sui fatti in merito alla droga, affinché possano prendere decisioni consapevoli e vivere liberi dalla droga. Infatti, come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard: “L’arma più efficace nella guerra contro la droga è l’istruzione.”

Per maggiori informazioni scrivi a [email protected] .