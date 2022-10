Dorsale del Grappa, sopralluogo di Marcon ai lavori di messa in sicurezza delle gallerie

Giovedì 13 ottobre il presidente della Provincia di Treviso Stefano Marcon ha effettuato un sopralluogo alle gallerie della Dorsale del Grappa per monitorare lo stato di avanzamento dei lavori di miglioramento della viabilità e messa in sicurezza della SP 141. L’intervento, avviato un mese fa in seguito all’affidamento dell’opera all’impresa S.I.C.I. S.R.L. di Fonzaso, vincitrice del bando di gara, è finanziato dalla Provincia per un valore complessivo di oltre 1 milione di euro.

“Il progetto di messa in sicurezza delle gallerie e del tratto della SP 141 tra il km 20+500 e il km 21+500 si è reso necessario perché si tratta di un’area soggetta a frequenti episodi di caduta massi ed è uno snodo importante per agevolare gli spostamenti – ricorda Marcon – un mese fa abbiamo affidato i lavori, che stanno procedendo velocemente grazie all’esperienza dell’azienda, che opera in condizioni difficili visto che l’area si trova a 1700 metri di altitudine ed è fondamentale essere attrezzati adeguatamente. Il meteo, inoltre, è stato dalla nostra parte, perché grazie al bel tempo possiamo procedere senza interruzioni”.