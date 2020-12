Doppia inaugurazione a Campocroce

Conclusi i lavori di realizzazione della passerella ciclo-pedonale di via Del Molino sul canale Rusteghin e del Tunnel di collegamento scuola – palestra a Campocroce.

Doppio taglio del nastro oggi, sabato 12 dicembre, al termine ufficiale dei lavori di realizzazione della passerella ciclo-pedonale di via Del Molino sul canale Rusteghin e del Tunnel di collegamento scuola – palestra a Campocroce.

PASSERELLA DI VIA DEL MOLINO. La passerella pedonale in via Del Molino per l’attraversamento del rio Rusteghin permetterà il collegamento dei percorsi pedonali esistenti a nord e a sud del corso d’acqua mettendo in sicurezza la mobilità lenta, lì dove prima c’era solo uno stretto ponte di attraversamento difficoltoso per i pedoni. Inoltre, con il rifacimento della pavimentazione, è stato sistemato anche il marciapiede posto a sud della passerella e della banchina.

Progettista e direttore dei Lavori, l’Ing. Alberto Davanzo che ha seguito l’opera di Impresa Costruzioni srl per la realizzazione del progetto, per un importo complessivo di 60mila euro.

TUNNEL DI CAMPOCROCE. La nuova pensilina collega ora la scuola primaria alla palestra, al fine di evitare agli alunni percorsi non protetti in caso di condizioni metereologiche avverse. La struttura, oltre che funzionale, ha anche un’estetica moderna e accattivante grazie all’utilizzo di materiali come l’acciaio, il vetro e il policarbonato. Inoltre, è stata ricavata una nuova porta di accesso alla palestra.

Progettista e Direttore dei Lavori, l’Ing. Renzo Dalla Cia che ha seguito l’opera dell’Impresa esecutrice Codato Michele Costruzioni Generali. L’importo complessivo per la realizzazione del tunnel di Campocroce è di 100mila euro.

“Oggi abbiamo inaugurato due importanti opere, attese da anni per la frazione di Campocroce – dice il Sindaco Davide Bortolato – in particolare, la passerella pedonale rientra nel nostro disegno di favorire e dare sicurezza alla mobilità lenta. Questa è solo la prima di diverse passerelle ciclopedonali che vedremo realizzate nei prossimi mesi in città. Il tunnel di collegamento, invece, rientra all’interno del nostro impegno di rendere i plessi scolastici più funzionali, sicuri ed efficienti per garantire ai giovani studenti moglianesi spazi e strutture sempre più adeguate alle esigenze educative”.

