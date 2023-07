Caorle: punta la sveglia, che c’è la “5 alle 5”

CAORLE – Dopo il successo delle edizioni di Treviso, Bari e Padova, l’ex maratoneta azzurro Salvatore Bettiol propone anche in riva all’Adriatico l’originale evento podistico in orario antelucano.

Il punto di ritrovo è in uno dei luoghi più suggestivi di Caorle: la chiesa della Madonna dell’Angelo. Poi la corsa si svilupperà tra la spiaggia di Levante e le calli, i campi e campielli del centro storico, per fare infine ritorno alla chiesa della Madonna dell’Angelo, percorrendo la passeggiata lungo il mare che negli anni è diventata una galleria d’arte a cielo aperto, grazie a “ScoglieraViva”, concorso internazionale di scultura organizzata dal Comune.

Caorle punta quindi la sveglia all’alba e si prepara, venerdì 28 luglio, alll’edizione inaugurale della “5 alle 5”. La corsa quest’anno ha già fatto tappa con successo a Treviso, Bari e Padova, coinvolgendo complessivamente quasi 4 mila tra runners e camminatori.



Partenza alle 5. Dopo il traguardo, colazione di gruppo

La formula dell’evento, curato dall’ex maratoneta azzurro Salvatore Bettiol e dalla figlia Valentina insieme al comitato organizzatore della Mezza di Treviso, è semplice e vincente: sveglia in piena notte, ritrovo lungo il mare e poi via: 5 chilometri di corsa (o camminata, per i meno allenati) attraverso i luoghi più caratteristici della città. E, per finire una bella colazione di gruppo, con caffè e brioche. L’orario di partenza? Alle 5 esatte, poco prima che albeggi.

Le corse all’alba sono un’abitudine sempre più diffusa, ma i tanti eventi che si disputano in giro per l’Italia raramente raggiungono i numeri della “5 alle 5”. Basti pensare che il 9 giugno scorso sono stati ben 2500 i partecipanti all’edizione trevigiana dell’evento. Un appuntamento ormai consolidato. E la manifestazione ha avuto un bel successo anche a Bari (24 giugno) e a Padova (7 luglio). Caorle, nel pieno della stagione balneare, ha le carte in regola per un debutto in grande stile.

Tanti appassionati della corsa e dell’attività fisica all’aria aperta sono accomunati dal piacere di correre quando la città è ancora addormentata e le strade sono libere dal traffico e dai rumori. Nel silenzio ovattato dell’alba, la corsa diventa così l’occasione per andare alla scoperta di luoghi noti e meno noti della città. Il fascino di Caorle farà il resto. Per ulteriori informazioni: www.lamezzaditreviso.com.