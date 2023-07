Cheese Experience tra le Colline del Prosecco, mentre vola l’export dei prodotti caseari Made in Italy

Visite guidate, degustazioni nell’esclusivo Degustarium, analisi sensoriali e Cheese Making Experience per imparare a fare il formaggio.

San Pietro di Feletto – Tra le affascinanti Colline del Prosecco Superiore DOCG, riconosciute patrimonio dell’UNESCO, ha aperto le sue porte il Museo Premiata Latteria Perenzin, situato all’interno di PER Bottega & Cheese Bar, a Bagnolo di San Pietro di Feletto (TV). Questo luogo offre la possibilità di scoprire i segreti della stagionatura dei formaggi, regalando un viaggio emozionante attraverso i 125 anni di storia dell’azienda, che proprio quest’anno ha celebrato il suo anniversario.

Il Museo conduce i visitatori in una Cheese Experience coinvolgente all’interno del Degustarium, un’area esclusiva progettata per vivere emozioni a contatto diretto con i cinque sensi. Qui, è possibile assaggiare le eccellenze della famosa latteria pioniera del biologico, specializzata nella creazione di pluripremiati formaggi affinati e ubriacati.

Emanuela Perenzin con i figli Erika e Matteo

Tutto questo mentre, i primi quattro mesi del 2023 registrano risultati positivi nell’export di formaggi italiani, sia a livello europeo che globale. A livello europeo, si è registrato un aumento del +6,4% in volume e un notevole +19,3% a livello globale.

Questo aumento è stato trainato principalmente da due categorie casearie: i formaggi freschi, che hanno segnato una crescita del +10,4%, e i formaggi grattugiati, che hanno registrato un aumento del +5,7% a volume, contribuendo significativamente alla crescita complessiva dell’export dei prodotti caseari Made in Italy.

La visita al museo di famiglia della famiglia Perenzin è un’esperienza immersiva già dall’ingresso dove le vecchie assi, rinvenute nella soffitta, conservano ancora il profumo e i segni, alcune del salatoio altre del magazzino. Nel museo, il vaso del latte appoggiato sul bancone della vecchia bottega è il reperto più curioso, simbolo del primo strumento di lavoro di Emanuela Perenzin, che già all’età di sei anni aiutava in azienda: aveva il compito di versare il latte ai clienti che arrivavano ad acquistarlo portandosi da casa la bottiglia o direttamente il pentolino.

Il pezzo forte dell’esposizione è il Caveau dei Formaggi che agli occhi dei visitatori si apre come uno scrigno e che custodisce la collezione privata di Emanuela Perenzin dove riposano alcune centinaia di forme, formaggi che vantano prestigiosi premi nazionali ed internazionali, che non sono più in produzione e creazioni speciali destinate a durare nel tempo. Altre chicche le lasciamo scoprire direttamente a chi prenderà parte alla visita guidata, che si conclude con la degustazione e l’analisi sensoriale dei formaggi ai quali è possibile abbinare i vini del territorio e aggiungere i formaggi della riserva speciale.

Agli autentici cheeselover segnaliamo solamente la Cheese Making Experience, un’esperienza da vivere in prima persona, come i veri casari, lontani dalla tecnologia, immersi nel verde delle colline del Prosecco Docg e circondati dalle mucche, pronti a dare vita ad un formaggio genuino e tutti insieme attorno al fuoco, proprio come una volta. Questo avviene nell’Azienda Agricola Castello di Formeniga (a soli 5 minuti in auto dalla Perenzin Latteria). Il percorso inizia con una passeggiata rigenerante tra gli alberi da frutto e gli animali dell’azienda agricola, per poi permettere di mettere “le mani in pasta” e scoprire i segreti del casaro. Dopo una visita al Museo Premiata Latteria Perenzin e ai magazzini di stagionatura, l’esperienza si conclude con la degustazione dei formaggi più famosi dell’azienda.

Prenotazioni: [email protected]

Maggiori info: https://www.perperenzin.it/prenota-la-tua-esperienza.