Domenica 4 ottobre il Teatro del Parco riapre le porte agli spettatori più piccoli con “Fish & Bubble”

Domenica 4 ottobre alle 17.30 il Teatro del Parco riapre le porte agli spettatori più piccoli con uno spettacolo fatto di teatro, magia e di bolle: Michele Cafaggi con il suo “Fish & Bubble” è pronto ad incantare bambini ed adulti. Protagonista è un pescatore della domenica perseguitato da una nuvoletta dispettosa che lo innaffia ovunque vada. Ma non c’è nulla da temere: lui è fatto di sapone, i suoi pensieri sono bollicine colorate e per lui la pioggia è una ghiotta occasione per mostrare a tutti i suoi giochi preferiti. Michele Cafaggi ha studiato tra Milano e Parigi recitazione, arti circensi, mimo, clownerie ed improvvisazione teatrale e ha esperienze nel teatro di ricerca e nel teatro di compagnia. Dal 1993 si esibisce come artista di strada e di teatro in Italia ed in molti altri paesi del mondo passando con disinvoltura dalle grandi platee internazionali alle feste di paese, scuole, teatri, ospedali, case di riposo, carceri e ovunque ci sia l’occasione e il piacere di incontrarsi con il pubblico. Per partecipare allo spettacolo teatrale bisogna presentarsi al Teatro del Parco a partire dalle 16.30. L’ingresso gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili, avverrà nel rispetto delle normative vigenti per l’emergenza Covid.