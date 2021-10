Domenica 10 ottobre la Giornata nazionale delle persone con sindrome di Down

L’assessore Venturini ringrazia l’Aipd Venezia: “Da anni impegno costante a favore dell’inclusione e lotta contro i pregiudizi” Domenica 10 ottobre ricorre la Giornata nazionale delle persone con sindrome di Down. “Ripartiamo” è lo slogan che accompagnerà l’edizione 2021. Per l’occasione la sezione Aipd di Venezia ha illustrato il calendario di iniziative predisposte in collaborazione con l’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Venezia. Sabato 9 e domenica 10 ottobre in città saranno allestiti alcuni punti informativi per far conoscere le attività dell’associazione. “La nostra giornata nazionale – spiega il presidente della sezione di Venezia, Mauro Mormino – vuole essere soprattutto occasione di visibilità delle nostre attività e di sensibilizzazione sui diritti e possibilità dei nostri figli. Quotidianamente siamo impegnati nel territorio attraverso collaborazioni con scuole, servizi sociali, medici, datori di lavoro al fine di garantire opportunità alle persone con sindrome di Down e sostegno alle famiglie. Ma anche occasioni alla cittadinanza tutta di conoscere le reali potenzialità delle persone con sindrome di Down”. “Lo svolgimento di questa iniziativa – commenta l’assessore alla Coesione Sociale, Simone Venturini – è un momento di particolare importanza e ringrazio gli amici di Aipd per questo progetto e per il loro costante impegno negli anni a favore dell’inclusione e nella lotta contro gli stereotipi e i pregiudizi. Con l’occasione voglio anche ricordare che il contributo di questa associazione è fondamentale per la nostra città e per i nostri cittadini: l’esperienza straordinaria di Aipd è il perfetto esempio di un sistema che funziona e che rende i ragazzi protagonisti della propria vita, attraverso percorsi di inserimento e inclusione”. “Con uno sguardo fiducioso verso il futuro – racconta la coordinatrice di Aipd Venezia, Francesca Pinto – stiamo assistendo alla ripartenza anche delle attività che negli anni hanno dato maggiori opportunità di lavoro ai nostri ragazzi. Considerate le caratteristiche del nostro territorio, maggiormente interessate sono quelle del settore del turismo e della ristorazione”. Nei mesi di pandemia l’associazione veneziana ha portato avanti un percorso promosso dalla sede nazionale e finanziato dal ministero del Lavoro intitolato ‘Amore, amicizia, sesso…parliamone adesso’. “Nella nostra sede di Venezia – spiega Pinto – il percorso ha visto la realizzazione di 10 incontri che hanno toccato diverse tematiche. A conclusione del progetto Nazionale è stato realizzato un film della durata di 52 minuti dal titolo ‘Come una vera coppia’. Grazie all’attenzione e all’interessamento del Comune di Venezia stiamo organizzando un evento per la presentazione del film alla cittadinanza”. Questi i punti informativi che saranno allestiti nel fine settimana: Sabato 9 ottobre

Venezia – Salizada S. Francesco della Vigna dalle ore 9 alle 18

Venezia – Campo S. Polo dalle ore 9 alle 18 Domenica 10 ottobre

Venezia – Campo dei Frari dalle ore 9 alle 15

Mestre – Piazzetta XXII Marzo (sotto c.c. “Le Barche”) dalle ore 9 alle 18

Marghera – Centro commerciale Panorama dalle ore 9 alle 18