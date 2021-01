Domani a Casa Nazareth consegna del ricavato dell’iniziativa “Stella d’oro”

Domani, giovedì 21 gennaio, alle ore 12, si svolgerà la cerimonia di consegna del ricavato dell’iniziativa “Stella d’oro” a Casa Nazareth, la struttura che accoglie bambini che vivono situazioni di disagio personale e familiare.

All’appuntamento in via Castellana n. 69, a Mestre, interverranno l’assessore alla Promozione del territorio, Paola Mar, la vicepresidente di Casa Nazareth Nicoletta Maso e in rappresentanza dell’associazione via Verdi Viva Paolo Stevanato.

La consegna del contributo sarà l’occasione per illustrare gli esiti dell’iniziativa di solidarietà che ha coinvolto i commercianti di via Verdi a Mestre e numerosi cit

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti