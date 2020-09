Dolomiti e viaggi nel mondo, la mostra degli Alpini e Matite in Viaggio

Il Sindaco Davide Bortolato ha inaugurato sabato 26 settembre la mostra “Dolomiti e viaggi nel mondo” a cura degli Alpini di Mogliano Veneto e dell’Associazione Matite In Viaggio.

“Le nostre Penne Nere sono dei meravigliosi volontari a tutto tondo, non solo in prima linea per aiutare i cittadini nelle situazioni di emergenza e nelle tante attività di supporto alla città – ha detto il Sindaco – ma anche per diffondere cultura e promuovere le eccellenze territoriali ”.

La mostra nasce dalla spontanea e immediata collaborazione degli Alpini di Mogliano Veneto con l’associazione Matite in Viaggio: “Presentiamo questo bellissimo appuntamento a quanti vogliano condividere e apprezzare come si possa trasmettere su carta, con matita o pennello, emozioni e sensibilità ispirate dall’ambiente, dalla natura o dall’armonico accostamento dell’uomo. Noi Alpini abbiamo con entusiasmo messo a disposizione la nostra “casa” come spazio espositivo, legati come siamo alle nostre montagne e ai sentimenti di coinvolgimento con la natura”.

“Il disegno è stato per secoli l’esclusivo mezzo di documentazione visiva della realtà e come tale divenne lo strumento attraverso il quale esploratori, viaggiatori, studiosi fermarono sulla carta visioni ed esperienze, con precisione quasi calligrafica o con impeto di visionarietà”, dicono a Matite in Viaggio.

La mostra, con il patrocinio e il contributo della Città di Mogliano Veneto, sarà aperta fino a domenica 11 ottobre nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 15.30 alle 19.30, nella Casa degli Alpini in Via Volta 1.

