Dolo. Auto esce di strada. Muore il conducente

Alle 20.30 di venerdì i vigili del fuoco sono intervenuti in Via marco Polo incrocio Via Calcroci a Dolo per la fuoriuscita autonoma di un’auto che ha sfondato una ringhiera finendo rovesciata in un cortile privato sotto il piano stradale: deceduto l’autista. I pompieri arrivati da Mira, hanno messo in sicurezza la Volkswagen Scirocco, purtroppo nonostante i soccorsi il medico del SUEM ha dovuto dichiarare la morte del 61enne di Mira. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro. Operazioni di soccorso dei vigili del fuoco ancora in corso.