Dismissione degli Animali nei circhi: approvato il testo in Senato

La Senatrice Orietta Vanin del Movimento 5 Stelle invia al nostro giornale il seguente comunicato:

“Il 15 gennaio 2020, abbiamo approvato in Commissione Cultura del Senato, il testo che impegna il governo a disincentivare l’uso di animali nei circhi.”.

“Il testo è stato approvato nonostante il voto contrario all’impegno espresso da Lega, FI e FdI ed ha il fine di impegnare il governo a “valutare, nell’ambito di un processo di revisione dei criteri di assegnazione dei contributi del FUS (Fondo Unico dello Spettacolo) e nelle more di approvazione di provvedimenti normativi che prevedano il superamento dell’utilizzo degli animali nelle attività circensi, l’opportunità di disincentivare i circhi che utilizzano animali e che non si impegnino a non acquisirne di nuovi, garantendo un adeguato monitoraggio di tali processi di dismissione”.

“Ritenendo che l’approvazione di questo testo sia un primo passo della battaglia di civiltà che il Movimento 5 Stelle conduce, auspico più attenzione e rispetto verso gli animali.”

Orietta Vanin

Commenta la news

commenti