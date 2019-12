Disagi rientro docenti

Il Coordinamento nazionale docenti della disciplina dei diritti umani prende atto delle molteplici segnalazioni ricevute dai tanti colleghi esodati della legge 107/2015 e precari nel Centro – Nord d’Italia in merito alle disastrose condizioni di viaggio sperimentate durante il proprio tentativo di tornare nelle sedi di origine. Nonostante i costi proibitivi, che continuano a lievitare in modo scandaloso, senza alcuna forma di “calmiere” da parte delle forze politiche, proprio a ridosso delle festività, i servizi offerti diventano sempre più scadenti. È uno schiaffo morale che docenti responsabili, ligi al proprio dovere, impegnati fino all’ultimo giorno di scuola, per non creare problemi alle famiglie e ai propri dirigenti, debbano pagare costi elevatissimi e forme di disservizio intollerabili. Alcuni episodi molto vistosi sono di dominio pubblico: l’epopea dei passeggeri di un pullman “Milano-Catania” lasciati a piedi oppure la vicenda evidenziataci da Alberto relativa al treno 8813 Milano-Lecce (bagno rotto, banchi del bar che perdono acqua, valige ovunque).

Chiediamo maggiore rispetto per i lavoratori che, con sacrificio, insegnano, non per una loro scelta e senza nessun supporto o agevolazione economica, lontano dai propri cari.

Auspichiamo che situazioni così mortificanti e incresciose in futuro possano presentarsi con meno frequenza e si possa concretizzare una soluzione per i docenti “allontanati” dall’algoritmo della Buona Scuola; nel contempo cogliamo l’occasione per augurare serene festività natalizie a tutto il personale scolastico, agli studenti, alle loro famiglie e alla stampa.

