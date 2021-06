Disabilià e ricerca: Venturini incontra a Venezia Alice Leccioli per una passeggiata di sensibilizzazione

Una passeggiata simbolica, partendo da quella che lei stessa e chi le sta accanto definisce “la città più bella del mondo”, per sensibilizzare sulla ricerca che aiuti chi non ha la possibilità di camminare. Questa mattina, lunedì 28 giugno, è arrivata a Venezia Alice Leccioli, ragazza di 19 anni che a causa di un distacco di placenta, durante il parto, ha riportato una diparesi spastica che non le permette di muovere le gambe in maniera autonoma. Ad accoglierla, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, l’assessore alla Coesione sociale Simone Venturini, per per una camminata in piazza San Marco resa possibile grazie al suo esoscheletro meccanico “Esko”.

Nel 2015 Alice è stata protagonista dello show “Tutto Esaurito” su Radio 105, durante il quale il conduttore Marco Galli ha lanciato un appello per mettere a disposizione della ragazza un mezzo idoneo al suo trasporto, dopo che lei stessa aveva subito un intervento di chirurgia funzionale alle gambe ed i piedi. L’appello è stato raccolto da alcune aziende e rivenditori di auto e Alice è potuta tornare a viaggiare. Qualche tempo dopo la sua storia è stata raccontata dalla trasmissione mediaset “Le Iene” e dal giornalista Matteo Viviani. Grazie a questa visibilità una benefattrice, colpita dalla sua storia, ha donato ad Alice e alla sua famiglia l'”Esko” che usa per cammiare e che ha portato anche a Venezia.

“Con emozione, Alice, ti do il mio benvenuto a nome di tutta la città – ha dichiarato l’assessore Venturini – e ti ringrazio per aver scelto Venezia per lanciare il tuo messaggio di sensibilizzazione. La tua testimonianza, il tuo impegno e la tua forza di volontà sono un esempio per tutti. Siamo orgogliosi di sapere che oggi qui, in piazza San Marco, grazie alla tua forza e con il supporto della ricerca, sei riuscita a realizzare il sogno di fare una passeggiata in uno dei luoghi più belli al mondo. Grazie veramente di cuore, ti aspettiamo ancora a Venezia”.

Dopo aver vissuto i primissimi anni di vita in provincia di Udine, oggi con mamma Anna e papà Mirco, Alice risiede in provincia di Ferrara. A livello medico è seguita dal dottor Franco Molteni, esperto in neuroriabilitazione e Direttore Unità Operativa Complessa Recupero e Riabilitazione Funzionale di Villa Beretta, struttura d’avanguardia che si trova in provincia di Lecco. Dopo la donazione dell'”Esko” (dalla ragazza soprannominato “Felicità”), per l’uso della struttura riabilitativa è affiancata da Claudio Ceresi, responsabile dell’azienda produttrice. Da quando ha iniziato ad utilizzare l’esoscheletro è passata da 200 a quasi 3mila passi al giorno. In questi anni si è resa protagonista di una serie di iniziative volte a sensibilizzare e a dare informazioni per chi, come lei, affronta il quotidiano con delle difficoltà che, grazie alla ricerca e alle nuove tecnologie, possono essere alleviate. E sogna un futuro, “dove magari potranno essere introdotti esoscheletri ad uso domestico”.