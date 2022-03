Di corsa contro la guerra, domenica a Treviso arriva la Peace Run

Nove chilometri in Restera con partenza da Prato della Fiera alle 10: partecipazione aperta a tutti.

La pace va di corsa. Questo, almeno, è l’auspicio di Gian Luca Sacilotto, Fabio Simionato e Norma Pezzutto, atleti e organizzatori trevigiani (sono gli ideatori della Run for Children Treviso) che per domenica 13 marzo propongono la Peace Run – Bandiere unite per la pace nel mondo.

Non un evento ufficiale, tantomeno una gara, ma un semplice ritrovo tra appassionati della corsa e del movimento fisico all’aria aperta, uniti dal desiderio di portare una testimonianza contro la guerra che sta insanguinando l’Ucraina.

L’appuntamento è per le 10 in Prato della Fiera a Treviso. La Peace Run si svilupperà per 9 chilometri, percorrendo la Restera, l’ideale palestra lungo il Sile tanto amata da runners e camminatori trevigiani, e la strada sterrata che costeggia il cosiddetto “Sil Morto”, fra Treviso, Casier e Silea. Luoghi suggestivi (si passerà anche accanto al cosiddetto “Cimitero dei burci”) in cui lo sport, una volta di più, farà rima con pace.

La partecipazione è libera e aperta a tutti: non occorre alcuna iscrizione. “Chi vuole camminare, cammina. Chi vuole correre, corre. Tutti uniti dalla stessa passione per l’attività all’aria aperta e dallo stesso amore per il mondo che ci circonda”, spiega Sacilotto.

L’idea della Peace Run, lanciata pochi giorni fa, sta già raccogliendo moltissime adesioni tra le società e i gruppi di corsa e cammino di Treviso. “Bandiere unite – aggiunge Sacilotto – vuol dire anche gruppi uniti, associazioni sportive unite: la nascita di un unico gruppo, il più colorato possibile, che percorrerà la nostra bellissima Restera per portare il nostro contributo di umanità”.

A poche ore di distanza dalla Peace Run inizierà anche il lungo conto alla rovescia che condurrà all’edizione 2022 della Run for Children. L’evento, organizzato da Sacilotto, Simionato e Pezzutto, tornerà per la quinta edizione il 9 settembre 2022, con l’obiettivo di continuare a sostenere il progetto della LILT “Giocare in corsia”, a cui andrà interamente devoluto il ricavato. Le iscrizioni apriranno – per ora solo online – sulla piattaforma Endu a partire da lunedì 14 marzo.