Embargo? Piu’ facile a dirsi che a subirne gli effetti arrotolati in un andirivieni che tra le altre cose fanno schizzare tutto in alto,elettricita’, gas e molto altro.

Ed ecco che sua maestà’ diesel da sempre piu’ basso e conveniente della benzina super mette la freccia e sorpassa ll fluido verde.

Recarsi alla pompa della benzina, anche se in modalità’ self, che altrimenti servito e’ roba ancora piu’ in profondo rosso e ‘ come varcare l’uscio della gioielleria Repossi in Place Vendome. Roba da ricconi.

La soglia psicologica dei due euro al litro e’ cosa fatta, ed e’ anche inutile cercare pompe bianche o gestori piu’ inclini al prezzo basso, il cartello e’ cosa fatta.E se per caso ti sogni di fare un litro in autostrada il gioco diventa nero, come il petrolio.

Non ci resta che sognare il famoso “pieno” , termine ormai desueto che ci rassicurava, quasi fosse un lasciapassare per i nostri viaggi spensierati o le nostre commissioni che ora rimano con sanzioni.

Al netto di chi subisce in proprio bombe su ospedali, civili e bambini, vittime innocenti di una guerra insensata e orribile.

Instacult di Mauro Lama