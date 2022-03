Polisportiva Casier, Ilaria Carrer vola sul Tricolore

Tutti i colori del podio: un oro, un argento e un bronzo per la Polisportiva Casier ai campionati italiani indoor che al pattinodromo Nuove Gemme di Spinea (Venezia) hanno inaugurato la stagione del pattinaggio corsa.

L’azzurrina Ilaria Carrer si è confermata tra le più promettenti pattinatrici italiane, vincendo il titolo juniores nel Giro crono ad atleti contrapposti. Un bis della maglia tricolore conquistata a Pescara nel 2021. In questa gara, la Polisportiva Casier ha fatto addirittura doppietta, portando Camilla Beggiato a conquistare la medaglia di bronzo. Carrer ha poi completato il bilancio trevigiano, vincendo l’argento nei 1000 metri sprint.

gli atleti della Polisportiva Casier in gara a Spinea

Carrer e Beggiato sono le punte di diamante della sezione pattinaggio della Polisportiva Casier. Nella scorsa stagione, Ilaria ha conquistato tre ori agli Europei di Canelas (Portogallo) e due argenti ai Mondiali di Ibaguè (Colombia) e anche Camilla è salita su entrambi i podi internazionali, vincendo un oro continentale e un argento iridato.

La rassegna tricolore ha ribadito il talento delle due allieve di Andrea Bighin, che hanno anche guidato la Polisportiva Casier ai vertici della classifica di società. Grazie pure al contributo di Maria Sole Vendemiati, Leonardo Spessotto, Teresa De Riu, Carlotta Camarin e Noraly Berber Vonk, il team del presidente Bruno Sartorato si è infatti piazzato al sesto posto – secondo tra i club veneti – in una graduatoria costituita da ben 74 squadre. La stagione dei pattinatori della Polisportiva Casier, insomma, è partita come meglio non avrebbe potuto.