Denik supera i 1000 assist in serie A

In occasione della quinta vittoria in altrettante partite con Varese, il capitano dell’Umana Reyer Andrea De Nicolao ha superato quota 1000 assist in Serie A. Denik ha “smazzato” ai compagni 7 assist raggiungendo quota 1003 nella massima serie, una “milestone” di grande prestigio. Il capitano orogranata è il secondo nella storia del club per assist distribuiti: 623 complessivi, di cui 546 in Serie A, dietro a Julyan Stone, primo a quota 796.

VENEZIA – “È una grande soddisfazione personale – il commento di Andrea De Nicolao – a inizio carriera non pensavo a queste cose, ma ora che ci sono arrivato mi guardo indietro e vedo un lungo percorso fatto di dedizione e sacrificio. Voglio dedicare questo record a chi ha creduto in me sin dall’inizio e a chi mi ha sostenuto nei momenti difficili e felici.

Lo dedico dunque alla mia famiglia, a Carolina, e ai miei genitori che sin dall’inizio del mio percorso mi hanno dato manforte, facendomi restare sempre con i piedi per terra. Sono mille assist… “and counting” come si dice, perché voglio continuare e farne tanti altri. La cosa bella di un assist è che rende felice chi fa canestro e, oltre ad aiutare la squadra, contribuisce alla soddisfazione di un compagno.

Infine, ma non meno importante, voglio ringraziare tutta la Reyer e le persone con cui ho lavorato e lavoro ora. Sono sempre molto orgoglioso di portare questi colori sul petto e spero di arrivare al primo posto per assist nella storia del club. Duri i banchi!”.