Dal 7 novembre al Teatro Momo riparte la stagione della tradizionale rassegna di teatro amatoriale intitolata “Divertiamoci a Teatro”

Il 7 Novembre, al Teatro Momo di Mestre, si alza nuovamente il sipario sulla 26a Stagione di Divertiamoci a Teatro, la tradizionale rassegna di teatro amatoriale, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Fita Venezia. Dieci i titoli in cartellone spaziando dall’intramontabile Carlo Goldoni, rappresentato con tre sue commedie: la prima il 7 novembre ad apertura di stagione con L’Avaro, omonima commedia di Molière e la seconda ad inizio anno nuovo, il 16 Gennaio, con Le Baruffe chiozzotte, portata in scena dalla Compagnia Teatronovo seguite, il 27 Febbraio in periodo di Carnevale, da I pettegolezzi delle donne. Non mancheranno commedie di autori contemporanei come lo spettacolo in cartellone il 21 novembre In principio era Barbie, ambientato in uno studio televisivo o I monologhi della Giulia, da testi di Stefano Benni e Franca Rame, in scena il 5 Dicembre. In onore ai 1600 anni di Venezia, il 19 Dicembre, la rinomata Compagnia teatrale La Goldoniana ritornerà a calcare il palco del teatro Momo con lo spettacolo La Gloria di Venezia, un magnifico viaggio attraverso le proiezioni di alcuni capolavori di pittori famosi quali tra gli altri Tiziano, Tintoretto e Veronese. Ci sarà sicuramente da divertirsi il 30 Gennaio con la commedia Ancora sei ore rappresentata da Gli Amici di Pianiga e seguita il 13 Febbraio da Non aprire quell’ armadio; per non parlare di Provaci ancora Todero, il 6 Marzo, che vede una scalcinata compagnia amatoriale che cerca goffamente di portare in scena Sior Todaro Brontolon, il noto capolavoro goldoniano. Non saranno esclusi dalla programmazione anche testi di successo stranieri come lo spettacolo del 20 Marzo, in chiusura di Stagione, La pulce nell’orecchio di George Feydeau rappresentato dalla Compagnia Arte Povera che altre volte si è esibita in questo teatro. Tutti gli spettacoli andranno in scena la domenica alle 16.30 Vendita Carnet A partire da martedì 26 ottobre, alla biglietteria del Teatro Toniolo si aprirà la vendita dei carnet biglietti dei primi quattro spettacoli della Stagione. Prevendita al Teatro Toniolo da martedì 2 Novembre per i biglietti singoli a tutti gli spettacoli Orario biglietteria del Teatro Toniolo: dalle 11:00 alle 12:30 e dalle 17:00 alle 19:30 (chiuso il lunedì